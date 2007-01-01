Характеристики товара
Описание
Расческа от торговой марки Hotel Collection выполнена из полистирола и упакована в пакет.
Одноразовая косметика предназначена для использования в гостиницах, отелях и СПА. Отличный вариант, чтобы взять в дорогу и путешествия. Длина - 14 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке500 шт
- Вес упаковки3.48 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет