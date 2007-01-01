Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Расчёска Hotel Collection, произведённого компанией ChiedoCover
Расчёска Hotel Collection
8 оценок
14
Расчёска Hotel Collection - фото 1Расчёска Hotel Collection - фото 2Расчёска Hotel Collection - фото 3Расчёска Hotel Collection - фото 4
Расчёска Hotel Collection

Артикул: CH-083-536
Основные характеристики
  • Цветбелый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Расческа от торговой марки Hotel Collection выполнена из полистирола и упакована в пакет.

Одноразовая косметика предназначена для использования в гостиницах, отелях и СПА. Отличный вариант, чтобы взять в дорогу и путешествия. Длина - 14 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Вес упаковки3.48 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

