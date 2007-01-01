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Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, черный, белый - фото 1

Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, черный, белый

Артикул: CH-062-521
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0,380 кг
  • Материалкерамика
  • Цветбелый, черный
  • ФормаКруглая

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Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, черный, белый
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, черный, белый
от 1 240
1 290 ₽
В корзине

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