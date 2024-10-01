Характеристики товара
Описание
Высокий стеклянный стакан серии «Бродвей» имеет элегантный и утонченный дизайн. Сделан из прочного материала, который не деформируется при эксплуатации.
Нижняя часть оформлена в виде ребристого рисунка, который напоминает зимние снежинки. Верхняя часть барного стакана прозрачная и не искажает цвет напитка. Посуду можно мыть в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота166 мм
- Диаметр80 мм
- Объем0,45 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт