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Хайбол «Бродвей», 450мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Бродвей», 450мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-984
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высокий стеклянный стакан серии «Бродвей» имеет элегантный и утонченный дизайн. Сделан из прочного материала, который не деформируется при эксплуатации.

Нижняя часть оформлена в виде ребристого рисунка, который напоминает зимние снежинки. Верхняя часть барного стакана прозрачная и не искажает цвет напитка. Посуду можно мыть в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота166 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0,45 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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