Характеристики товара
Описание
Этот дизайнерский ковры впечатляет не яркостью, а именно лаконичной выразительностью и гармонией своего образа. Абстрактные узоры с лёгкостью впишутся как в современную, так и в традиционную обстановку. Смесь тёплых и холодных оттенков позволит одновременно сделать пространство уютнее и наполнить его воздухом и светом. Ковер «Delhi» привнесет в ваш интерьер атмосферу мягкой красоты. Ручная работа.
Основные характеристики
- Высота6 мм
- Ширина2730 мм
- Длина3680 мм
- Плотность155000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт