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Настоящее фото товара Китайский ковер из арт-шелка «Призметик», произведённого компанией ChiedoCover
Китайский ковер из арт-шелка «Призметик»
40 оценок
269 990
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Китайский ковер из арт-шелка «Призметик» - фото 1Китайский ковер из арт-шелка «Призметик» - фото 2Китайский ковер из арт-шелка «Призметик» - фото 3Китайский ковер из арт-шелка «Призметик» - фото 4

Китайский ковер из арт-шелка «Призметик»

Артикул: CH-028-732
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина2260 мм
  • Ширина1680 мм
  • Высота7 мм
  • Количество мест1
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эти ковры способны буквально преобразить интерьер, наполнить пространство глубиной и ощущением масштаба. Крупные узоры будто нанесены кистью, между элементами много свободного места – это позволяет рисунку выглядеть объёмно. Фактуры шерсти и арт-шёлка создают тонкие визуальные контрасты. Коллекция украсит любой интерьерный стиль, от ар-деко до минимализма, и будет гармонично сочетаться как с современным лаконичным декором, так и с классической мебелью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2260 мм
  • Ширина1680 мм
  • Высота7 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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