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Индийский ковёр шерстяной «WENDY COLLECTION» - фото 1Индийский ковёр шерстяной «WENDY COLLECTION» - фото 2Индийский ковёр шерстяной «WENDY COLLECTION» - фото 3Индийский ковёр шерстяной «WENDY COLLECTION» - фото 4

Индийский ковёр шерстяной «WENDY COLLECTION»

Артикул: CH-028-792
40 оценок
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Характеристики товара

Описание

Не просто ковры, а произведения искусства для вашего дома. WENDY COLLECTION – коллекция от получившего мировое признание бренда Wendy Morrison. Фирменный почерк Венди – это лёгкость, роскошь и очарование заповедных уголков планеты в сочетании с высочайшим качеством материалов. В основе коллекции классические образцы из китайской и японской живописи с характерными образами: императорским драконом, горделивыми журавлями, пышно цветущими хризантемами. Каждый паттерн составлен так, чтобы сочетать классическую восточную эстетику с современным дизайном, в результате чего получаются оригинальные и привлекательные произведения. Вас ждёт изобилие во всём! Буйство тропических красок, переливчатый блеск ворса, богатство фактур шерсти и тенсела. Прикосновение к ним подарит вам комфорт и наслаждение. Бесспорно, с ковром WENDY COLLECTION легко создать уникальный и запоминающийся интерьер с ноткой экзотики. Эти ковры наполнят дом воодушевлением и позволят добиться вау-эффекта от вашего интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2440 мм
  • Ширина1520 мм
  • Высота10 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

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