Товар в корзине. Перейти
Каркас кресла Тор - фото 1Каркас кресла Тор - фото 2Каркас кресла Тор - фото 3

Каркас кресла Тор

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас кресла Ринтер
Каркас кресла Ринтер
Следующий Каркас кресла Рунсе
Каркас кресла Ринтер

Характеристики товара

Описание

1) Продукция изготавливается под заказ.
2) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
3) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
4) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
5) Каркас не разборный, отправляется в собранном виде! Примерный вес 1-го каркаса около 12кг.
6) Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
7) Все соединения каркаса надежно соединены и проклеены. Крепление каждой опоры усилено косынками и дополнительно зафиксировано на глухарь ф6 через косынку.
8) Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в товар (направленных на улучшение потребительских свойств товара), без изменения габаритных размеров товара, без уведомления Заказчика.

Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, не разборный, базовая шлифовка, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес12 кг
С этим товаром покупают
Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладьНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
38Хит

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь

Стол-трансформер Лерида орехНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена
12

Стол-трансформер Лерида орех

Полукресло Ува S коричневый/ венгеНастоящее фото товара Полукресло Ува S коричневый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от39 890
Оптовая цена
16

Полукресло Ува S коричневый/ венге

Кровать Фабьен с отсекомНастоящее фото товара Кровать Фабьен с отсеком, произведённого компанией ChiedoCover
от124 390
Оптовая цена
11

Кровать Фабьен с отсеком

Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр шоколад/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена
8

Стул 239R, микровелюр шоколад/ черные ножки

Пуф для гостиной Феликс квадратный, синий велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Пуф для гостиной Феликс квадратный, синий велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 200
Оптовая цена
12

Пуф для гостиной Феликс квадратный, синий велюр/ черный каркас

В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Чарльстон, 4 стула, brown, произведённого компанией ChiedoCover
67 890
Оптовая цена
2

Комплект мебели Чарльстон, 4 стула, brown

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделакаркасы стульев
Настоящее фото товара Каркас для стула С11, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Каркас для стула С11

Настоящее фото товара Каркас для стула С12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Каркас для стула С12

Настоящее фото товара Каркас для стула С15, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
14

Каркас для стула С15

Настоящее фото товара Каркас для стула С16, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
3

Каркас для стула С16

Настоящее фото товара Каркас для стула С17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
7

Каркас для стула С17

Настоящее фото товара Каркас для стула С19, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
14

Каркас для стула С19

Настоящее фото товара Каркас для стула С20, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
7

Каркас для стула С20

Настоящее фото товара Банкетка Б-2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
9

Банкетка Б-2

Настоящее фото товара Банкетка Б-3, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
16

Банкетка Б-3

Настоящее фото товара Банкетка Б-6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
9

Банкетка Б-6