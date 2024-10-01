Товар в корзине. Перейти
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая 11,5л - фото 1

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая 11,5л

Артикул: CH-057-755
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, алюминий, 3л
Фотография товара Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, алюминий, 3л от компании ChiedoCover.
Следующий Кастрюля без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 13.5л
Фотография товара Кастрюля без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 13.5л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Диаметр260 мм
  • Вес2 кг
  • Объем11.5 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 060
Оптовая цена

Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 300мм

7
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Революшн Гранит», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Революшн Гранит»

14
В наличии 96 шт.
Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Доска разделочная для хлеба, дерево

8
В наличии
Настоящее фото товара Лопатка термостойкая, синняя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260

Лопатка термостойкая, синняя

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Поднос Проотель D405, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от430

Поднос Проотель D405, коричневый

7
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Кейтери», произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Кейтери»

8
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, D220, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Крышка, сталь нержавеющая, D220

15
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Монин», произведённого компанией ChiedoCover
от240

Линейка барная «Монин»

14
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Розетка «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Розетка «Пати»

12
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор

8
В наличии 1200 шт.

Другие товары из раздела кастрюли

Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 7.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 7.5л

10
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 15л, произведённого компанией ChiedoCover
от7 280

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 15л

5
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, 5.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 940

Кастрюля «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, 5.5л

15
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, 6л, произведённого компанией ChiedoCover
от17 220

Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, 6л

7
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 10,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4 430

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 10,5л

11
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от7 480

Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 5л

8
В наличии
Настоящее фото товара Кастрюля низкая «Мастер», сталь нержавеющая, 2,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 970

Кастрюля низкая «Мастер», сталь нержавеющая, 2,5л

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь, 21,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от19 040

Кастрюля без крышки, сталь, 21,25л

14
В наличии
Настоящее фото товара Котелок, чугун, 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Котелок, чугун, 0.42л

15
В наличии
Настоящее фото товара Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700

Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л

14
В наличии 33 шт.

Товар в корзине

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая 11,5л
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая 11,5л
от 5 230
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 060
Оптовая цена

Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 300мм

7
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Революшн Гранит», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Революшн Гранит»

14
В наличии 96 шт.
Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Доска разделочная для хлеба, дерево

8
В наличии
Настоящее фото товара Лопатка термостойкая, синняя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260

Лопатка термостойкая, синняя

8
В наличии 15 шт.