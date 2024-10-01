Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Диаметр280 мм
- Вес2.4 кг
- Объем13.5 л
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Противень для пиццы голубая сталь
Линейка барная «Эль Чарро»
Топорик для рубки мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож-нуазетка «Шар», сталь,полипропилен
Нож столовый «Адам»
Блюдо для суши, сосна, длина 210мм
Тарелка «Агат»
Чашка бульонная «Феннель» фарфор
Салатник «Млечный путь изумрудный» фарфор 300 мл, изумрудный, черный
Салатник «Эггшелл» фарфор, белый
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 4.5л
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 6л
Кастрюля трех слойная сталь 4,7л
Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая, 24,6л
Кастрюля без крышки, сталь, 41,25л
Кастрюля низкая «Мастер», сталь нержавеющая, 2,5л
Блюдо для подачи глубокое с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая, медь, 0,65л
Котелок, чугун, 0.42л
Кастрюля без крышки сталь нержавеющая 7,5л
Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л