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Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, розовый - фото 1Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, розовый - фото 2

Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, розовый

Артикул: CH-065-374
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр77 мм
  • Объем0,38 л
  • Материалстекло
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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