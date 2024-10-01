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Кофейная пара «Квадрато» - фото 1

Кофейная пара «Квадрато»

Артикул: CH-065-248
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр63 мм
  • Объем0,09 л
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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