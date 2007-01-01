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Кокотница, «Пинки», керамика, 250 мл, 9 см, серый - фото 1

Кокотница, «Пинки», керамика, 250 мл, 9 см, серый

Артикул: CH-062-607
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр90 мм
  • Вес0,234 кг
  • Цветсерый

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