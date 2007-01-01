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Кокотница, «Эмбер Каст», чугун, 80 мл, 11 см, черный - фото 1

Кокотница, «Эмбер Каст», чугун, 80 мл, 11 см, черный

Артикул: CH-062-680
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Высота40 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,198 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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Кокотница, «Эмбер Каст», чугун, 80 мл, 11 см, черный
от 380
410 ₽
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