Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга
5 оценок
227 890
Товар в корзине. Перейти
Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 1Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 2Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 3Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 4Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 5Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 6Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 7Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 8Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 9

Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга

Артикул: CH-051-114
5 оценок
Основные характеристики
  • Страна изготовленияКитай
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект мебели из иск. ротанга Куско, светло-коричневый (4+1)
Фотография товара Комплект мебели из иск. ротанга Куско, светло-коричневый (4+1) от компании ChiedoCover.
Следующий Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга
Фотография товара Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели Albert без преувеличения можно назвать универсальным, ведь он обладает всеми необходимыми качествами как для тихих семейных трапез, так и времяпровождения в кругу друзей на открытой территории приусадебного участка. Средние размеры гарнитура обеспечивают возможность его установки не только под открытым небом, но и на небольшой придомовой террасе или в летней беседке.

Обеденная группа состоит из среднего по габаритам высокого стола с прямоугольной столешницей, а также:

- трехместного дивана;

- двух кресел с подлокотниками и высокими закругленными спинками;

- пары пуфов, которые можно использовать не только в качестве подставок под ноги, но и предметов для сидения.

Комплект поставки обеденного гарнитура включает мягкие подушки-сидения для максимально комфортного размещения за продолжительными трапезами.

Представленные в наборе предметы изготовлены на основе прочного алюминиевого каркаса, что позволяет сохранять им свою целостность и не расшатываться под влиянием высоких весовых и прочих механических нагрузок. В качестве элемента для декоративного оформления производитель использовал искусственный ротанг, который:

- не выгорает под влиянием прямых солнечных лучей;

- отлично переносит суточные и сезонные перепады температуры;

- не подвержен гниению при постоянно повышенном уровне влажности и контактах с водой.

Благодаря всем этим качества обеденный набор Albert отлично подходит для постоянного использования на открытом воздухе с ранней весны до поздней осени.

Мебель выполнена в изысканном легком дизайнерском решении, что позволяет ей гармонично вписываться в любое окружение.

Комплектация:

Трехместный диван: 196х78х85см

Кресло (2 шт): 73x78x85 см

Обеденный стол: 200х100х74 см

Пуф (2 шт): 57х45х50 см

Упаковка: 3 места

Стол: 202х14х99 см

Диван, пуфы 2шт: 198х80х93см

Кресло 2 шт: 94х75х130 см

Вес: 110 кг

Объем: 2,6 куб.м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, латте, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Комплект мебели Энфилд, латте

55
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, квадратная столешница, латте, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Комплект мебели Энфилд, квадратная столешница, латте

51
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Бронкс, latte от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Бронкс, latte, произведённого компанией ChiedoCover
90 690
Оптовая цена

Комплект мебели Бронкс, latte

55
В наличии 6 шт.
Фотография товара Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая), произведённого компанией ChiedoCover
93 690
Оптовая цена

Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая)

7
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Комплект Аннаба с прямоугольным столом, двухместная софа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
139 890
Оптовая цена

Комплект Аннаба с прямоугольным столом, двухместная софа, белый

8
  • коричневый
  • белый
Настоящее фото товара Комплект Ривьера 10, произведённого компанией ChiedoCover
249 590
Оптовая цена

Комплект Ривьера 10

12
Настоящее фото товара Комплект Мамасан, Папасан и стол без ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
29 580
Оптовая цена

Комплект Мамасан, Папасан и стол без ротанга

12
Фотография товара Комплект мебели Зерра ПЛЮС из искусственного ротанга, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Зерра ПЛЮС из искусственного ротанга, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
138 390
Оптовая цена

Комплект мебели Зерра ПЛЮС из искусственного ротанга, коричневый

7
  • серый
  • коричневый
В наличии 40 шт.
Фотография товара Эспрессо-80 Р обеденная группа плетеная, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эспрессо-80 Р обеденная группа плетеная, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
95 790
Оптовая цена

Эспрессо-80 Р обеденная группа плетеная, бежевый

11
Фотография товара Канны модульная угловая лаунж-зона из роупа (веревки), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Канны модульная угловая лаунж-зона из роупа (веревки), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
274 290
Оптовая цена

Канны модульная угловая лаунж-зона из роупа (веревки), темно-серый

7

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Настоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 4 стула, латте, произведённого компанией ChiedoCover
71 790
Оптовая цена

Комплект мебели Аврора, 4 стула, латте

37
В наличии 5 шт.
Фотография товара Комплект мебели Палантина, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Палантина, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
216 090
Оптовая цена

Комплект мебели Палантина, бежевый

57
В наличии 6 шт.
Фотография товара Комплект Ченнаи PLUS 8, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Ченнаи PLUS 8, серый, произведённого компанией ChiedoCover
99 790
Оптовая цена

Комплект Ченнаи PLUS 8, серый

56
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый), произведённого компанией ChiedoCover
107 490
Оптовая цена

Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый)

5
В наличии 42 шт.
Фотография товара Комплект Джела люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Джела люкс, произведённого компанией ChiedoCover
170 790
Оптовая цена

Комплект Джела люкс

12
Настоящее фото товара Комплект Мамасан, Папасан и стол с ротангом, произведённого компанией ChiedoCover
39 690
Оптовая цена

Комплект Мамасан, Папасан и стол с ротангом

15
Фотография товара Комплект плетеной мебели Клео от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Клео, произведённого компанией ChiedoCover
114 590
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Клео

9
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 100 шт.
Фотография товара Лаунж зона Виктория от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж зона Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
151 190
Оптовая цена

Лаунж зона Виктория

12
В наличии 14 шт.
Фотография товара Обеденный комплект Людвис Фиом коричневого цвета от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный комплект Людвис Фиом коричневого цвета, произведённого компанией ChiedoCover
134 190
Оптовая цена

Обеденный комплект Людвис Фиом коричневого цвета

10
  • коричневый
  • серый
Фотография товара Комплект садовой мебели Алакрити, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект садовой мебели Алакрити, красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Комплект садовой мебели Алакрити, красный

15
В наличии 61 шт.

Товар в корзине

Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга
Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга
227 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности