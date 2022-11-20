Товар в корзине. Перейти
Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 1Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 2Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 3Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 4Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 5Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 6Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 7Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 8Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга - фото 9

Обеденный комплект ALBERT из искусственного ротанга

Артикул: CH-051-114
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обеденная группа Rosetta из искусственного ротанга
Обеденная группа Rosetta из искусственного ротанга
Следующий Стол Милтон + 6 стульев Амарант
Обеденная группа Rosetta из искусственного ротанга

Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели Albert без преувеличения можно назвать универсальным, ведь он обладает всеми необходимыми качествами как для тихих семейных трапез, так и времяпровождения в кругу друзей на открытой территории приусадебного участка. Средние размеры гарнитура обеспечивают возможность его установки не только под открытым небом, но и на небольшой придомовой террасе или в летней беседке.

Комплект Albert для каждой семьи

Обеденная группа состоит из среднего по габаритам высокого стола с прямоугольной столешницей, а также:

трехместного дивана;

двух кресел с подлокотниками и высокими закругленными спинками;

пары пуфов, которые можно использовать не только в качестве подставок под ноги, но и предметов для сидения.

Комплект поставки обеденного гарнитура включает мягкие подушки-сидения для максимально комфортного размещения за продолжительными трапезами.

Долговечная садовая мебель Albert

Представленные в наборе предметы изготовлены на основе прочного алюминиевого каркаса, что позволяет сохранять им свою целостность и не расшатываться под влиянием высоких весовых и прочих механических нагрузок. В качестве элемента для декоративного оформления производитель использовал искусственный ротанг, который:

не выгорает под влиянием прямых солнечных лучей;

отлично переносит суточные и сезонные перепады температуры;

не подвержен гниению при постоянно повышенном уровне влажности и контактах с водой.

Благодаря всем этим качества обеденный набор Albert отлично подходит для постоянного использования на открытом воздухе с ранней весны до поздней осени.

Мебель выполнена в изысканном легком дизайнерском решении, что позволяет ей гармонично вписываться в любое окружение.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 490
Оптовая цена
44

Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, коричневый

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
20 490
Оптовая цена
45

Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, натуральный

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, серый, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
40

Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, серый

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
48

Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, коричневый

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
50

Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, натуральный

Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, серыйНастоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, серый, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
48

Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, серый

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
59

Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, белый

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
58

Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, коричневый

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
40

Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, натуральный

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, серый, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
55

Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, серый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Наволочка 50x70 135гр, сатин страйп, произведённого компанией ChiedoCover
890
Оптовая цена
50

Наволочка 50x70 135гр, сатин страйп

Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
34

Банкетка ПФ-11 бежевая

Настоящее фото товара Стул Новая классика, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
78

Стул Новая классика

Распродажа
Стул NYMERIA бежевый x2Настоящее фото товара Стул NYMERIA бежевый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99045
35 990 ₽Оптовая цена
100

Стул NYMERIA бежевый x2

В наличии 18 шт.
Кресло ClubНастоящее фото товара Кресло Club, произведённого компанией ChiedoCover
от82 990
Оптовая цена
49

Кресло Club

Стол обеденный Соар, белый мраморНастоящее фото товара Стол обеденный Соар, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
85 090
Оптовая цена
43

Стол обеденный Соар, белый мрамор

Стул Richard,замша серыйНастоящее фото товара Стул Richard,замша серый, произведённого компанией ChiedoCover
22 900
Оптовая цена
58

Стул Richard,замша серый

Другие товары из раздела прочее для столов

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
32

Стол Милтон + 6 стульев Пекин

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
49

Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена
50

Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный

Настоящее фото товара Стол Милтон + 4 стула Соната комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
37 390
Оптовая цена
35

Стол Милтон + 4 стула Соната комфорт

Распродажа
Набор журнальный столиков АгатаНастоящее фото товара Набор журнальный столиков Агата, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
37

Набор журнальный столиков Агата

В наличии 2 шт.
Поворотная платформа 40 см флитвудНастоящее фото товара Поворотная платформа 40 см флитвуд, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
43

Поворотная платформа 40 см флитвуд