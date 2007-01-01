Характеристики товара
Описание
Комплект садовой мебели Albert без преувеличения можно назвать универсальным, ведь он обладает всеми необходимыми качествами как для тихих семейных трапез, так и времяпровождения в кругу друзей на открытой территории приусадебного участка. Средние размеры гарнитура обеспечивают возможность его установки не только под открытым небом, но и на небольшой придомовой террасе или в летней беседке.
Обеденная группа состоит из среднего по габаритам высокого стола с прямоугольной столешницей, а также:
- трехместного дивана;
- двух кресел с подлокотниками и высокими закругленными спинками;
- пары пуфов, которые можно использовать не только в качестве подставок под ноги, но и предметов для сидения.
Комплект поставки обеденного гарнитура включает мягкие подушки-сидения для максимально комфортного размещения за продолжительными трапезами.
Представленные в наборе предметы изготовлены на основе прочного алюминиевого каркаса, что позволяет сохранять им свою целостность и не расшатываться под влиянием высоких весовых и прочих механических нагрузок. В качестве элемента для декоративного оформления производитель использовал искусственный ротанг, который:
- не выгорает под влиянием прямых солнечных лучей;
- отлично переносит суточные и сезонные перепады температуры;
- не подвержен гниению при постоянно повышенном уровне влажности и контактах с водой.
Благодаря всем этим качества обеденный набор Albert отлично подходит для постоянного использования на открытом воздухе с ранней весны до поздней осени.
Мебель выполнена в изысканном легком дизайнерском решении, что позволяет ей гармонично вписываться в любое окружение.
Комплектация:
Трехместный диван: 196х78х85см
Кресло (2 шт): 73x78x85 см
Обеденный стол: 200х100х74 см
Пуф (2 шт): 57х45х50 см
Упаковка: 3 места
Стол: 202х14х99 см
Диван, пуфы 2шт: 198х80х93см
Кресло 2 шт: 94х75х130 см
Вес: 110 кг
Объем: 2,6 куб.м.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет