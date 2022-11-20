Характеристики товара
Описание
Комплект садовой мебели Albert без преувеличения можно назвать универсальным, ведь он обладает всеми необходимыми качествами как для тихих семейных трапез, так и времяпровождения в кругу друзей на открытой территории приусадебного участка. Средние размеры гарнитура обеспечивают возможность его установки не только под открытым небом, но и на небольшой придомовой террасе или в летней беседке.
Комплект Albert для каждой семьи
Обеденная группа состоит из среднего по габаритам высокого стола с прямоугольной столешницей, а также:
трехместного дивана;
двух кресел с подлокотниками и высокими закругленными спинками;
пары пуфов, которые можно использовать не только в качестве подставок под ноги, но и предметов для сидения.
Комплект поставки обеденного гарнитура включает мягкие подушки-сидения для максимально комфортного размещения за продолжительными трапезами.
Долговечная садовая мебель Albert
Представленные в наборе предметы изготовлены на основе прочного алюминиевого каркаса, что позволяет сохранять им свою целостность и не расшатываться под влиянием высоких весовых и прочих механических нагрузок. В качестве элемента для декоративного оформления производитель использовал искусственный ротанг, который:
не выгорает под влиянием прямых солнечных лучей;
отлично переносит суточные и сезонные перепады температуры;
не подвержен гниению при постоянно повышенном уровне влажности и контактах с водой.
Благодаря всем этим качества обеденный набор Albert отлично подходит для постоянного использования на открытом воздухе с ранней весны до поздней осени.
Мебель выполнена в изысканном легком дизайнерском решении, что позволяет ей гармонично вписываться в любое окружение.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина1000 мм
- Страна изготовленияКитай