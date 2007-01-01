Характеристики товара
Описание
Комплект мебели для сада Мерида: комфорт и стиль на открытом воздухе Высококачественный комплект садовой мебели Мерида включает в себя диван, 2 кресла и стол. Изготовленный из алюминия, каркас покрыт темно-серым порошковым покрытием, что обеспечивает прочность и долговечность. Оплетка из роупа серого цвета устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению, что гарантирует сохранение внешнего вида мебели на протяжении долгого времени. Толщина алюминиевой стенки каркаса составляет не менее 1,5 мм, что обеспечивает надежность и стабильность конструкции. Набор Мерида подходит для размещения 5 человек, что делает ее отличным выбором для семейных и дружеских встреч на открытом воздухе. Выбирая комплект мебели для сада Мерида, вы получаете высококачественную, стильную и функциональную мебель, которая станет отличным дополнением к вашему отдыху на свежем воздухе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1560 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки790 мм
- Объём упаковки1.08 м3
- Изделия стопируютсяНет