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Настоящее фото товара Набор мебели для сада Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
Набор мебели для сада Бостон
11 оценок
241 390
Товар в корзине. Перейти
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Набор мебели для сада Бостон

Артикул: CH-068-690
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект мебели для сада Мерида: комфорт и стиль на открытом воздухе Высококачественный комплект садовой мебели Мерида включает в себя диван, 2 кресла и стол. Изготовленный из алюминия, каркас покрыт темно-серым порошковым покрытием, что обеспечивает прочность и долговечность. Оплетка из роупа серого цвета устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению, что гарантирует сохранение внешнего вида мебели на протяжении долгого времени. Толщина алюминиевой стенки каркаса составляет не менее 1,5 мм, что обеспечивает надежность и стабильность конструкции. Набор Мерида подходит для размещения 5 человек, что делает ее отличным выбором для семейных и дружеских встреч на открытом воздухе. Выбирая комплект мебели для сада Мерида, вы получаете высококачественную, стильную и функциональную мебель, которая станет отличным дополнением к вашему отдыху на свежем воздухе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1560 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки790 мм
  • Объём упаковки1.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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