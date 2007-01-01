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Комплект мебели Zerra PLUS из искусственного ротанга, серый - фото 1Комплект мебели Zerra PLUS из искусственного ротанга, серый - фото 2Комплект мебели Zerra PLUS из искусственного ротанга, серый - фото 3Комплект мебели Zerra PLUS из искусственного ротанга, серый - фото 4
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Комплект мебели Zerra PLUS из искусственного ротанга, серый

Артикул: CH-076-815
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Приведите вашу дачу или придомовую террасу в порядок и создайте уютный уголок отдыха с помощью комплекта мебели ZORRO PLUS в сером цвете, включающего в себя стильные диваны, пуфы и стол, а также элегантное кресло. Особенности комплекта: Прямой диван (1 шт): Размеры 171x71x81 см. Угловой диван (1 шт): Размеры 183x71x81 см. Пуфы (2 шт): Размеры 40x40x33 см. Стол (1 шт): Размеры 150x90x70 см. Кресло FIONA: Размеры 58x60x89 см. ﻿ Комплект ZORRO PLUS состоит из комплекта ZORRO дополненного креслом FIONA Изготовление и материалы: Комплект ZORRO имеет прочный каркас из стали, обтянутый искусственным ротангом, выполненным вручную, а кресло FIONA сделано из алюминиевого каркаса. Серый цвет плетения придаст вашему экстерьеру элегантность и гармонично сочетается с другими серыми комплектами мебели: GENRY, GRAND VICKY, ZOYA, KARL, FIONA и VIOLETTA. Практичность и удобство: Комплект мебели ZORRO PLUS - это идеальный выбор для семейного отдыха и вечерних посиделок с друзьями. Включает большой угловой диван, рассчитанный на 5-6 человек, два мягких пуфа, кресло и стильный обеденный стол с прочной стеклянной столешницей. Прочность и надежность: Каркас из стали обеспечивает устойчивость к различным погодным условиям, а искусственный ротанг выдерживает высокие нагрузки и защищен от царапин и механических повреждений. Водонепроницаемые чехлы подушек из Olefin обеспечивают дополнительный комфорт и защиту. Создайте уютную атмосферу и наслаждайтесь летним отдыхом на своей приусадебной террасе с комплектом мебели ZORRO PLUS !

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина710 мм
  • Ширина1710 мм
  • Высота810 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект мебели Zerra PLUS из искусственного ротанга, серый
Комплект мебели Zerra PLUS из искусственного ротанга, серый
202 490
В корзине

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