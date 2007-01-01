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Настоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 4 стула, браун, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Аврора, 4 стула, браун
50 оценок
71 7906
75 990 ₽
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Комплект мебели Аврора, 4 стула, браун - фото 1Комплект мебели Аврора, 4 стула, браун - фото 2
Распродажа

Комплект мебели Аврора, 4 стула, браун

Артикул: CH-027-848
50 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест4
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В составе комплекта: стол и 4 стула с подушками. Высококачественная лоза из полимерного материала коричневого цвета стойкая к любым климатическим проявлениям. Крепкий каркас из стали с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими специалистами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к натуральному материалу. Создано для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, прямых солнечных лучей и минусовой температуры. Гарантия от производителя - 1 год.

Комплект изготовлен из практичного искусственного ротанга ручного плетения на стальном каркасе. Столешница покрыта ударопрочным закаленным стеклом. Набор можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест4
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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