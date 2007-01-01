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Настоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 4 стула, браун, квадратная столешница, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Аврора, 4 стула, браун, квадратная столешница
55 оценок
71 790
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Комплект мебели Аврора, 4 стула, браун, квадратная столешница - фото 1Комплект мебели Аврора, 4 стула, браун, квадратная столешница - фото 2

Комплект мебели Аврора, 4 стула, браун, квадратная столешница

Артикул: CH-027-851
55 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест4
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный и строгий дизайн обеденной группы подойдет для любого интерьера квариты, дома или веранды. Искусственный ротанг высокого качества не требует особого ухода, а так же не подвержен разрушительному влиянию влаги, высокой и низкой температур и УФ-лучей. Стулья без подлокотников с подушками на сидении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест4
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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