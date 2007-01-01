Характеристики товара
Описание
Лаконичный и строгий дизайн обеденной группы подойдет для любого интерьера квариты, дома или веранды. Искусственный ротанг высокого качества не требует особого ухода, а так же не подвержен разрушительному влиянию влаги, высокой и низкой температур и УФ-лучей. Стулья без подлокотников с подушками на сидении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Количество мест4
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет