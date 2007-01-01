Гостинично-ресторанный Олимп

XVIII тематическая выставка будет проведена 11-13 октября в городе Сочи. Она будет интересна управляющим гостиниц, ресторанов, а также владельцам санаториев. На этом мероприятии вы сможете ознакомиться с новинками технического оснащения, мебельным дизайном и многими другими интересными новинками гостинично-ресторанной сферы.