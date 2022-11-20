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Комплект Ченнаи 6 с прямоугольным столом, натуральный - фото 1

Комплект Ченнаи 6 с прямоугольным столом, натуральный

Артикул: CH-049-701
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить плоская. В комплекте : стол обеденный прямоугольный , 6 кресел. Подушки можно приобрести отдельно. Оптимальный вариант для небольшой семьи, подходит для дома, дачи, террасы.

Габариты: Стол 120*90*75 / Кресло 53*60*80

Вес: 63,3 кг


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Основные характеристики

  • Вес63.3 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Количество мест6
  • Цветбежевый

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