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Комплект Ропар, серый, двухместный - фото 1

Комплект Ропар, серый, двухместный

Артикул: CH-073-247
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 4 персоны для отдыха. Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Стол, 2 кресла, софа 3-х местная. Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить сфера. В комплекте : стол обеденный прямоугольный, 2 кресла с подушками, софа 2-х местная или 3-х местная с подушками. Столешница - каленое стекло 6 мм. Комплект воплощает в себе величие, статус и одновременно функциональность. Вместительные кресла и широкий диван позволяют комфортно себя чувствовать как во время обеда так и во время отдыха.

Габариты:

Стол 170*90*72

Софа 180*94*94

Кресло 78*94*94


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес103.3 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

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Товар в корзине

Комплект Ропар, серый, двухместный
Комплект Ропар, серый, двухместный
209 390
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