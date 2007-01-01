Характеристики товара
Описание
Кресло (2 шт.) - 69х60х75,3 см
Кофейный стол - 72х52х38 см
Материалы: Материал комплекта - пластик
Цвет комплекта - черный
Цвет подушек - серый
Чехлы подушек - полиэстер
Наполнитель подушек - пенополеуретан
Дополнительная информация: Количество посадочных мест – 4 человек
Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг
Поставляется в разобранном виде
Подушка в комплекте - да
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Упаковка: Количество мест - 1
Размер - 115х69х62 см
Объем - 0,5 куб. м
Вес - 34 кг
Гарантия и эксплуатация: Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Китай
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1215 мм
- Ширина600 мм
- Высота753 мм
- Материалпластик, пенополиуретан
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1150 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки34 кг
- Объём упаковки0.49 м3
- Изделия стопируютсяНет