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Комплект мебели Lilia с двухместным диваном

Артикул: CH-077-107
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплектация и габариты: Двухместный - 121,5х60х75,3 см
Кресло (2 шт.) - 69х60х75,3 см
Кофейный стол - 72х52х38 см
Материалы: Материал комплекта - пластик
Цвет комплекта - черный
Цвет подушек - серый
Чехлы подушек - полиэстер
Наполнитель подушек - пенополеуретан
Дополнительная информация: Количество посадочных мест – 4 человек
Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг
Поставляется в разобранном виде
Подушка в комплекте - да
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Упаковка: Количество мест - 1
Размер - 115х69х62 см
Объем - 0,5 куб. м
Вес - 34 кг
Гарантия и эксплуатация: Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Китай

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1215 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота753 мм
  • Материалпластик, пенополиуретан

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1150 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки34 кг
  • Объём упаковки0.49 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Комплект мебели Lilia с двухместным диваном
Комплект мебели Lilia с двухместным диваном
49 890
В корзине

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