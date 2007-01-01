Характеристики товара
Описание
В составе комплекта: стол и 4 кресла. Первоклассная лоза из синтетического полукруглого ротанга светло-коричневого цвета стойкая к любым погодным проявлениям. Крепкий каркас из стали с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится влаги, прямых солнечных лучей и холода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Высота740 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Цветсветло-коричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет