Товар в корзине. Перейти
Комплект Lina M - фото 1Комплект Lina M - фото 2Комплект Lina M - фото 3Комплект Lina M - фото 4
NEW

Комплект Lina M

Артикул: CH-077-194
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
Фотография товара Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка от компании ChiedoCover.
Следующий Стул алюминиевый 1201
Фотография товара Стул алюминиевый 1201 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест – 5 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг

Поставляется в разобранном виде

Подушка в комплекте - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1725 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота760 мм
  • Материалпластик
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Вес упаковки61 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Товар в корзине

Комплект Lina M
Комплект Lina M
61 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 17.05.2023 Стиль и комфорт для бизнеса
Стиль и комфорт для бизнеса

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.02.2020 Подробные условия Бесплатной доставки
Подробные условия Бесплатной доставки

Предлагаем бесплатную доставку товаров нашего производства по Центральной России

Новость от 11.03.2022 Керамический стол с выбором столешницы по вашим размерам
Керамический стол с выбором столешницы по вашим размерам

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.