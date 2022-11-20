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Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 1Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 2Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 3Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 4Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 5Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 6Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 7Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 8Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 9

Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая)

Артикул: CH-051-134
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Уличная мебель KARL – надежность и долговечность

Лаунж-зона KARL коричневая сочетает в себе комфортабельность, вместимость и стиль.

Устойчивость и прочность ткани – важнейшие качества уличной мебели и KARL обладает каждым из них!

Набор уличной мебели включает:

• большой трехместный диван;

• два кресла с массивными подлокотниками;

• журнальный столик со стеклянной столешницей квадратной формы.

Лаунж-зона KARL идеально подходит для уютных вечеров в компании друзей и семьи!

Металлический каркас делает мебель надежной и устойчивой, с ним она выдерживает высокие весовые и механические нагрузки, не деформируясь и не теряя своих свойств.

Также особым преимуществом комплекта является его устойчивость к погодным условиям: влага, дождь, прямые солнечные лучи, перепады температуры не являются угрозой для мебели KARL.

Комплект для зоны отдыха дополнен мягкими подушками со съемными чехлами из водоотталкивающей ткани. Поэтому совсем не обязательно убирать их на время дождя!

Лаунж-зона KARL коричневого цвета выполнена в универсальном стиле, который идеально впишется как на открытой террасе, так и под навесом или в саду. Комбинация элегантного плоского плетения коричневого оттенка и бежевых подушек – достойный центр вашей загородной жизни!

ШиринаГлубинаВысота
Кресла850840660
Диван2040840660
Столик705705310
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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

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