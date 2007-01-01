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Настоящее фото товара Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая), произведённого компанией ChiedoCover
Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая)
7 оценок
93 690
Товар в корзине. Перейти
Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 1Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 2Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 3Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 4Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 5Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 6Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 7Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 8Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) - фото 9

Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая)

Артикул: CH-051-134
7 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уличная мебель KARL – надежность и долговечность

Лаунж-зона KARL коричневая сочетает в себе комфортабельность, вместимость и стиль. Мебель выполнена из искусственного ротанга ручного плетения, имеет прочный стальной каркас.

Устойчивость и прочность ткани – важнейшие качества уличной мебели и KARL обладает каждым из них!

Набор уличной мебели включает:

Трёхместный диван: 204х84х66 см

Кресла (2 шт.): 84х85х66 см

Журнальный столик: 87х70,5х33 см

Коричневая лаунж-зона KARL идеально подходит для уютных вечеров в компании друзей и семьи!

Металлический каркас делает мебель надежной и устойчивой, с ним она выдерживает высокие весовые и механические нагрузки, не деформируясь и не теряя своих свойств.

Также особым преимуществом комплекта является его устойчивость к погодным условиям: влага, дождь, прямые солнечные лучи, перепады температуры не являются угрозой для мебели KARL.

Комплект для зоны отдыха дополнен мягкими подушками со съемными чехлами из водоотталкивающей ткани. Поэтому совсем не обязательно убирать их на время дождя!

Лаунж-зона KARL коричневого цвета выполнена в универсальном стиле, который идеально впишется как на открытой террасе, так и под навесом или в саду. Комбинация элегантного плоского плетения коричневого оттенка и бежевых подушек – достойный центр вашей загородной жизни!

Упаковка: 1 место

182х66,5х74

Вес: 79 кг

Объем: 0,9 куб.м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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