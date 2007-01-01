Характеристики товара
Описание
Уличная обеденная группа «Дольче» для обустройства зоны отдыха.
В комплект входит:
- круглый обеденный стол «Эспрессо» (1180×1180×750 мм) с ударопрочной стеклянной столешницей;
- 4 кресла из коллекции «Сицилия» (590×640×820 мм).
Вся мебель изготовлена из алюминия, поэтому ее очень легко перемещать. Декоративное покрытие выполнено из долговечного искусственного ротанга, устойчивого к перепадам температур и переменам погоды. Столешница изготовлена из прочного закаленного стекла 5 мм, кресла укомплектованы подушками серо-коричневого цвета со съёмными чехлами.
Габариты упаковки (ДШВ)
1200×60×1200; 670×700×670; 630×700×825 - 4 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес48 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки56 кг
- Изделия стопируютсяНет