Характеристики товара
Описание
Угловой диван прекрасно впишется в любое пространство, создавая уютную атмосферу для отдыха с друзьями и семьей. Мягкие подушки, наполняющие этот садовый диван, обеспечивают максимальный комфорт, а съемные чехлы облегчают уход за мебелью. Вы можете легко стирать чехлы, что помогает поддерживать безупречный внешний вид комплекта на протяжении всего сезона.
Эта новинка на рынке садовой мебели станет настоящей жемчужиной вашего сада. Премиальное качество материалов и продуманный дизайн делают комплект не только красивым, но и практичным, соответствуя самым высоким стандартам. Угловой комплекс идеально подходит как для комфортного отдыха, так и для приятных встреч в кругу близких.
Преобразите ваше пространство с помощью этого изысканного набора, который позволит вам наслаждаться солнечными днями и летними вечерами на открытом воздухе. Не упустите возможность создать уютное место для отдыха и общения с помощью эргономичного и стильного углового дивана для улицы. С комплектом садовой мебели МАРСЕЛЬ ваши моменты на свежем воздухе станут еще более приятными и запоминающимися.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина180 мм
- Ширина1350 мм
- Высота750 мм
- Материалалюминий