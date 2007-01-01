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Комплект для отдыха Асим - фото 1

Комплект для отдыха Асим

Артикул: CH-073-669
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Представляем вашему вниманию комплект садовой мебели для отдыха из четырех предметов МАРСЕЛЬ, который станет идеальным дополнением вашего загородного участка или террасы. Этот угловой комплект сочетает в себе стиль, комфорт и функциональность. Изготовленный из высококачественного алюминия, он обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям, что делает его отличным выбором для использования на свежем воздухе.

Угловой диван прекрасно впишется в любое пространство, создавая уютную атмосферу для отдыха с друзьями и семьей. Мягкие подушки, наполняющие этот садовый диван, обеспечивают максимальный комфорт, а съемные чехлы облегчают уход за мебелью. Вы можете легко стирать чехлы, что помогает поддерживать безупречный внешний вид комплекта на протяжении всего сезона.

Эта новинка на рынке садовой мебели станет настоящей жемчужиной вашего сада. Премиальное качество материалов и продуманный дизайн делают комплект не только красивым, но и практичным, соответствуя самым высоким стандартам. Угловой комплекс идеально подходит как для комфортного отдыха, так и для приятных встреч в кругу близких.

Преобразите ваше пространство с помощью этого изысканного набора, который позволит вам наслаждаться солнечными днями и летними вечерами на открытом воздухе. Не упустите возможность создать уютное место для отдыха и общения с помощью эргономичного и стильного углового дивана для улицы. С комплектом садовой мебели МАРСЕЛЬ ваши моменты на свежем воздухе станут еще более приятными и запоминающимися.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина180 мм
  • Ширина1350 мм
  • Высота750 мм
  • Материалалюминий

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Товар в корзине

Комплект для отдыха Асим
Комплект для отдыха Асим
124 690
В корзине

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