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Набор мебели Амальфи - фото 1Набор мебели Амальфи - фото 2

Набор мебели Амальфи

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Пивной гарнитур ПГ Браурай

Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 600х600х600
кресло: 620х620х760
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : сталь
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : красный
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок
Толщина мягкого элемента : 50
Цвет поверхности : коричневый
Материал поверхности : искусственный ротанг, стекло
Комплектация : стол, 2 кресла
Страна производства : РОССИЯ

17,7 кг / 0,599 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.60 м3
  • Вес упаковки17.70 кг

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