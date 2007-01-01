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Настоящее фото товара Набор мебели Амальфи, произведённого компанией ChiedoCover
Набор мебели Амальфи
30 оценок
17 790
Товар в корзине. Перейти
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Набор мебели Амальфи

Артикул: CH-028-992
30 оценок
Основные характеристики
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (Ш/ГхДхВ) : стол: 60х60х59 кресло: 64х60х77 Цвет каркаса : коричневый Материал каркаса : сталь Цвет чехла мягкого элемента/матраса : красный Узор ткани : без рисунка Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок Толщина мягкого элемента : 50 Цвет поверхности : коричневый Материал поверхности : искусственный ротанг, стекло Комплектация : стол, 2 кресла Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : Кресло- сидение d44 см, высота от пола до сиденья- 52 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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