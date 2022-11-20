Характеристики товара
Описание
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 600х600х600
кресло: 620х620х760
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : сталь
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : красный
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок
Толщина мягкого элемента : 50
Цвет поверхности : коричневый
Материал поверхности : искусственный ротанг, стекло
Комплектация : стол, 2 кресла
Страна производства : РОССИЯ
17,7 кг / 0,599 м3
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.60 м3
- Вес упаковки17.70 кг