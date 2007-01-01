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Лунго трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит - фото 1Лунго трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит - фото 2
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Лунго трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит

Артикул: CH-076-887
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона из искусственного ротанга «Лунго» идеально подходит для создания места отдыха с возможностью трансформирования. За прочность конструкции отвечает каркас из алюминия.

В группу лаунж-зоны входят следующие элементы:

- кофейный столик со столешницей из ударопрочного 5 мм стекла 740×740×300 мм.

- три угловых модуля 860×860×650 мм.- два прямых модуля 740×860×650 мм.

- оттоманка 740×740×380 мм.

Оплетка выполнена в графитовом оттенке, комплектацией предусмотрены подушки из 100% полиэстера, которые пропитаны специальным составом, обладающим влагоотталкивающим свойством.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес98,5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки105.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Лунго трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит
Лунго трансформирующаяся лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит
281 690
В корзине

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