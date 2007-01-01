Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона из искусственного ротанга «Лунго» идеально подходит для создания места отдыха с возможностью трансформирования. За прочность конструкции отвечает каркас из алюминия.
В группу лаунж-зоны входят следующие элементы:
- кофейный столик со столешницей из ударопрочного 5 мм стекла 740×740×300 мм.
- три угловых модуля 860×860×650 мм.- два прямых модуля 740×860×650 мм.
- оттоманка 740×740×380 мм.
Оплетка выполнена в графитовом оттенке, комплектацией предусмотрены подушки из 100% полиэстера, которые пропитаны специальным составом, обладающим влагоотталкивающим свойством.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес98,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки105.50 кг
- Изделия стопируютсяНет