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Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга - фото 1Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга - фото 2Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга - фото 3Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга - фото 4Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга - фото 5Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга - фото 6Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга - фото 7Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга - фото 8Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга - фото 9Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга - фото 10

Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга

Артикул: CH-051-115
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели Isabella станет удачным решением для обустройства придомовой террасы или летней беседки, а также просторной гостиной комнаты или столовой. Его габаритов вполне достаточно не только для ежедневных семейных трапез, но и праздничных застолий с самыми близкими друзьями. Обеденный гарнитур выполнен в легком традиционном дизайне с использованием естественных оттенков, что позволяет ему гармонично вписываться любое окружение.

Набор садовой мебели Isabella для ежедневного использования

Центральным элементом предназначенного для шести персон гарнитура является высокий обеденный стол с прямоугольной столешницей, габариты которой позволяют удобно расположить любимые лакомства каждого челна большой семьи.

Представленные в наборе кресла оснащены подлокотниками и высокими спинками округлой ортопедической формы, а также дополнены мягкими подушками-сидениями. Благодаря этому даже самые длительные застолья не смогут стать прочной возникновения дискомфортных ощущений в спине.

Обеденный гарнитур Isabella на долгие годы.

Важное преимущество представленного в комплекте стола состоит в нестандартном расположении ножек. Они выполнены в виде двух несколько отодвинутых от краев крестовин, что позволяет удобно располагать кресла по всему периметру столешницы.

ШиринаГлубинаВысота
Стол200100
Кресла 2 шт9406501300
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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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