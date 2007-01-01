Характеристики товара
Описание
Комплект садовой мебели Isabella станет удачным решением для обустройства придомовой террасы или летней беседки, а также просторной гостиной комнаты или столовой. Его габаритов вполне достаточно не только для ежедневных семейных трапез, но и праздничных застолий с самыми близкими друзьями. Обеденный гарнитур выполнен в легком традиционном дизайне с использованием естественных оттенков, что позволяет ему гармонично вписываться любое окружение.
Набор садовой мебели Isabella для ежедневного использования
Центральным элементом предназначенного для шести персон гарнитура является высокий обеденный стол с прямоугольной столешницей, габариты которой позволяют удобно расположить любимые лакомства каждого челна большой семьи.
Представленные в наборе кресла оснащены подлокотниками и высокими спинками округлой ортопедической формы, а также дополнены мягкими подушками-сидениями. Благодаря этому даже самые длительные застолья не смогут стать причиной возникновения дискомфортных ощущений в спине.
Обеденный гарнитур Isabella на долгие годы
В основе каждого представленного в наборе предмета лежит прочный алюминиевый каркас, способный выдерживать высокие весовые и другие механические нагрузки без риска деформации и расшатывания.
В качестве декоративной отделки производитель использовал плотное плетение из искусственного ротанга – современного синтетического материала, который:
- абсолютно точно имитирует фактуру и расцветку натуральной тропической лианы;
- не подвержен гниению при контактах с водой;
- сохраняет свой цвет при постоянном активном воздействии солнечных лучей.
Кроме того, важное преимущество представленного в комплекте стола состоит в нестандартном расположении ножек. Они выполнены в виде двух несколько отодвинутых от краев крестовин, что позволяет удобно располагать кресла по всему периметру столешницы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет