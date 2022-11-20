Характеристики товара
Описание
Комплект садовой мебели Isabella станет удачным решением для обустройства придомовой террасы или летней беседки, а также просторной гостиной комнаты или столовой. Его габаритов вполне достаточно не только для ежедневных семейных трапез, но и праздничных застолий с самыми близкими друзьями. Обеденный гарнитур выполнен в легком традиционном дизайне с использованием естественных оттенков, что позволяет ему гармонично вписываться любое окружение.
Набор садовой мебели Isabella для ежедневного использования
Центральным элементом предназначенного для шести персон гарнитура является высокий обеденный стол с прямоугольной столешницей, габариты которой позволяют удобно расположить любимые лакомства каждого челна большой семьи.
Представленные в наборе кресла оснащены подлокотниками и высокими спинками округлой ортопедической формы, а также дополнены мягкими подушками-сидениями. Благодаря этому даже самые длительные застолья не смогут стать прочной возникновения дискомфортных ощущений в спине.
Обеденный гарнитур Isabella на долгие годы.
Важное преимущество представленного в комплекте стола состоит в нестандартном расположении ножек. Они выполнены в виде двух несколько отодвинутых от краев крестовин, что позволяет удобно располагать кресла по всему периметру столешницы.
|Ширина
|Глубина
|Высота
|Стол
|200
|100
|Кресла 2 шт
|940
|650
|1300
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай