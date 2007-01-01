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Настоящее фото товара Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга
7 оценок
196 990
Товар в корзине. Перейти
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Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга

Артикул: CH-051-115
7 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели Isabella станет удачным решением для обустройства придомовой террасы или летней беседки, а также просторной гостиной комнаты или столовой. Его габаритов вполне достаточно не только для ежедневных семейных трапез, но и праздничных застолий с самыми близкими друзьями. Обеденный гарнитур выполнен в легком традиционном дизайне с использованием естественных оттенков, что позволяет ему гармонично вписываться любое окружение.

Набор садовой мебели Isabella для ежедневного использования

Центральным элементом предназначенного для шести персон гарнитура является высокий обеденный стол с прямоугольной столешницей, габариты которой позволяют удобно расположить любимые лакомства каждого челна большой семьи.

Представленные в наборе кресла оснащены подлокотниками и высокими спинками округлой ортопедической формы, а также дополнены мягкими подушками-сидениями. Благодаря этому даже самые длительные застолья не смогут стать причиной возникновения дискомфортных ощущений в спине.

Обеденный гарнитур Isabella на долгие годы

В основе каждого представленного в наборе предмета лежит прочный алюминиевый каркас, способный выдерживать высокие весовые и другие механические нагрузки без риска деформации и расшатывания.

В качестве декоративной отделки производитель использовал плотное плетение из искусственного ротанга – современного синтетического материала, который:

- абсолютно точно имитирует фактуру и расцветку натуральной тропической лианы;

- не подвержен гниению при контактах с водой;

- сохраняет свой цвет при постоянном активном воздействии солнечных лучей.

Кроме того, важное преимущество представленного в комплекте стола состоит в нестандартном расположении ножек. Они выполнены в виде двух несколько отодвинутых от краев крестовин, что позволяет удобно располагать кресла по всему периметру столешницы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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