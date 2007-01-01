Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Касабланка» расчитана на размещение 4-х персон.
Состоит из:
- двухместного дивана - 1600×800×695 мм.
- двух кресел - 900×800×695 мм каждое.
- журнального столика - 900×600×400 мм.
Диван и кресла изготовлены их алюминиевого прочного каркаса, оплетенного ручным способом роупом серо-коричневого цвета. Это эластичные ленты из полиэфирных волокон высокого качества.Каркас окрашен в светло-серый (RAL7035) цвет износостойкой порошковой краской.Журнальный столик также имеет алюминиевый каркас белого цвета. Столешница выполнена из монолитного компакт-пластика HPL цвета "серый гранит".
Габариты упаковки (ДШВ)
1670×810×780; 940×840×720 - 2 кор; 950×670×430мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес65.3 кг
- Материалалюминий, роуп
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветсерый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки78.90 кг
- Изделия стопируютсяНет