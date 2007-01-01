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Касабланка лаунж-зона плетеная из роупа 4-местная, серый - фото 1Касабланка лаунж-зона плетеная из роупа 4-местная, серый - фото 2Касабланка лаунж-зона плетеная из роупа 4-местная, серый - фото 3Касабланка лаунж-зона плетеная из роупа 4-местная, серый - фото 4Касабланка лаунж-зона плетеная из роупа 4-местная, серый - фото 5
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Касабланка лаунж-зона плетеная из роупа 4-местная, серый

Артикул: CH-077-202
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Касабланка» расчитана на размещение 4-х персон.

Состоит из:

- двухместного дивана - 1600×800×695 мм.

- двух кресел - 900×800×695 мм каждое.

- журнального столика - 900×600×400 мм.

Диван и кресла изготовлены их алюминиевого прочного каркаса, оплетенного ручным способом роупом серо-коричневого цвета. Это эластичные ленты из полиэфирных волокон высокого качества.Каркас окрашен в светло-серый (RAL7035) цвет износостойкой порошковой краской.Журнальный столик также имеет алюминиевый каркас белого цвета. Столешница выполнена из монолитного компакт-пластика HPL цвета "серый гранит".

Габариты упаковки (ДШВ)
1670×810×780; 940×840×720 - 2 кор; 950×670×430мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес65.3 кг
  • Материалалюминий, роуп
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветсерый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки78.90 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Касабланка лаунж-зона плетеная из роупа 4-местная, серый
Касабланка лаунж-зона плетеная из роупа 4-местная, серый
216 190
В корзине

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