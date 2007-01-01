Характеристики товара
Описание
Садовая обеденная группа «Эспрессо» для шестерых персон натурального соломенного цвета.
В комплекте:
- прямоугольный обеденный стол «Латте», размером - 1600×900×750 мм.
- 6 кресел «Равенна» с габаритами 570×680×810 мм.
Каркас мебели сделан из прочного алюминия, который выдерживает большие нагрузки. Оплетка выполнена из искусственного ротанга ручного плетения – всесезонного износостойкого материала. Он может долго находиться под солнечными лучами и даже при низких температурах.Стеклянная столешница, толщиной 5 мм, идет в комплекте со столом. Подушки на плетеных стулья со съёмными чехлами и водоотталкивающей пропиткой.Комплект можно заказать в насыщенном коричневом оттенке.
Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 590×700×830 - 6 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес75 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки79 кг
- Изделия стопируютсяНет