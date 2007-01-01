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Эспрессо обеденная группа плетеная, соломенный

Артикул: CH-076-980
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Садовая обеденная группа «Эспрессо» для шестерых персон натурального соломенного цвета.

В комплекте:

- прямоугольный обеденный стол «Латте», размером - 1600×900×750 мм.

- 6 кресел «Равенна» с габаритами 570×680×810 мм.

Каркас мебели сделан из прочного алюминия, который выдерживает большие нагрузки. Оплетка выполнена из искусственного ротанга ручного плетения – всесезонного износостойкого материала. Он может долго находиться под солнечными лучами и даже при низких температурах.Стеклянная столешница, толщиной 5 мм, идет в комплекте со столом. Подушки на плетеных стулья со съёмными чехлами и водоотталкивающей пропиткой.Комплект можно заказать в насыщенном коричневом оттенке.


Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 590×700×830 - 6 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес75 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки79 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Эспрессо обеденная группа плетеная, соломенный
Эспрессо обеденная группа плетеная, соломенный
229 790
В корзине

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