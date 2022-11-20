В комплект входят:
Стол, 80х80, 1
Стул, 2
Мягкое сидение (подушка), 2
Очень компактная обеденная группа «Терраса» – стол и 2 стула – подойдёт для обычной городской квартиры, балкона, дачи и сада, а также уличных интерьеров и небольших. Рассчитана на 2 персоны. Для большего комфорта вы можете заменить стулья креслами с удобными подлокотниками из той же коллекции.
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса, на 4 персоны
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 4 персоны
Обеденная группа Терраса, на 6 персон
Обеденный комплект Терраса, на 6 персон
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 6 персон
Обеденный комплект Веранда, на 2 персоны
Диван California Triple Set
Диван California 2 Set
Комплект Jazz Set