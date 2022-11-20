Обеденная группа Терраса, на 2 персоны

8 оценок

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Обеденная группа Терраса, на 2 персоны

4.6
45 990 ₽
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Обеденный комплект Терраса, на 2 персоны

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 80х80, 1

Стул, 2

Мягкое сидение (подушка), 2


Очень компактная обеденная группа «Терраса» – стол и 2 стула – подойдёт для обычной городской квартиры, балкона, дачи и сада, а также уличных интерьеров и небольших. Рассчитана на 2 персоны. Для большего комфорта вы можете заменить стулья креслами с удобными подлокотниками из той же коллекции.

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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