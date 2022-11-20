Товар в корзине. Перейти
Плетеный подвесной диван Борнмут - фото 1Плетеный подвесной диван Борнмут - фото 2Плетеный подвесной диван Борнмут - фото 3Плетеный подвесной диван Борнмут - фото 4

Плетеный подвесной диван Борнмут

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф для холла Силвано
Пуф для холла Силвано
Следующий Стол садовый Вурфель, черный
Пуф для холла Силвано

Характеристики товара

Описание

Подвесной диван-качели — современная интерпретация классического подвесного дивана, выполненного в современном стиле с плавными линиями плетения полимерной лозы. Вдохновлённые современными коллекциями мебели, мы постарались воплотить легкость и воздушность. Качели изготовлены из материалов, которые не требуют ухода, поэтому мебель может находиться на улице круглый год. Данный комплект садовых качелей имеет прочную стойку с плетеной крышей, защищающей от палящего солнца. Каркас дивана выполнен из стали с порошковой окраской, заплетенной полимерной лозой. Крепежные элементы закрываются тканевым чехлом. Подушки выполнены из качественной ткани с водоотталкивающей пропиткой.

Качели при статическом использовании выдерживают вес до 260 кг. При использовании качелей рекомендуем держать маленьких детей под присмотром. Так же качели не предусмотрены для сильного раскачивания. Мы рекомендуем размещать качели на устойчивой поверхности и в месте, где нет сильного ветра.

Компания стремится быть инновационной во всем, наша цель - постоянный поиск и разработка оригинальных изделий на глобальном уровне. Это стало возможным как благодаря реализации собственных проектов компании, так и возможности сотрудничества с рядом проектировщиков.

  • Материал стойки/каркаса Сталь с порошковой покраской
  • Максимальная нагрузка, кг 220

Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.

  • Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
  • Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.

Основные преимущества полимерной лозы:

  • натуральный внешний вид;
  • эстетичность;
  • абсолютная влагоустойчивость;
  • высокая прочность к механическим повреждениям;
  • не гниют - не высыхают;
  • отсутствие сучков и заноз;
  • устойчивость к воздействию грибка;
  • устойчивость к воздействию насекомых;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета;
  • температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
  • не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
  • долговечность.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалполимерная лоза
  • Цветкоричневый, белый, черный

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
12

Кресло подвесное SIESTA2

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
10

Подвесное 1-местное кресло BEND

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND3, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
5

Подвесное 1-местное кресло BEND3

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена
14

Подвесное 1-местное кресло VEIL

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Подвесное 1-местное кресло MALTA

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL2, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
11

Подвесное 1-местное кресло VEIL2

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло CAPONE, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
15

Подвесное 1-местное кресло CAPONE

Настоящее фото товара Кресло подвесное Habitation, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Кресло подвесное Habitation, плетеное

Настоящее фото товара Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
10

Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга

Настоящее фото товара Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
6

Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга

С этим товаром покупают
Стул пластиковый Air, желтыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Air, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Air, желтый

Кресло пластиковое Ara Lounge, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Ara Lounge, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое Ara Lounge, оранжевый

Стул пластиковый Ares, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Ares, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Ares, черный

Стул пластиковый Bo, прозрачныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bo, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Bo, прозрачный

Стул складной Тунга, без отделкиНастоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Тунга, без отделки

Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевыйНастоящее фото товара Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
8

Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый

Садовое кресло ЛИОННастоящее фото товара Садовое кресло ЛИОН, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена
7

Садовое кресло ЛИОН

Другие товары из разделапо расположению
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
10

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
8

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром