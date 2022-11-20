Характеристики товара
Описание
Подвесной диван-качели — современная интерпретация классического подвесного дивана, выполненного в современном стиле с плавными линиями плетения полимерной лозы. Вдохновлённые современными коллекциями мебели, мы постарались воплотить легкость и воздушность. Качели изготовлены из материалов, которые не требуют ухода, поэтому мебель может находиться на улице круглый год. Данный комплект садовых качелей имеет прочную стойку с плетеной крышей, защищающей от палящего солнца. Каркас дивана выполнен из стали с порошковой окраской, заплетенной полимерной лозой. Крепежные элементы закрываются тканевым чехлом. Подушки выполнены из качественной ткани с водоотталкивающей пропиткой.
Качели при статическом использовании выдерживают вес до 260 кг. При использовании качелей рекомендуем держать маленьких детей под присмотром. Так же качели не предусмотрены для сильного раскачивания. Мы рекомендуем размещать качели на устойчивой поверхности и в месте, где нет сильного ветра.
Компания стремится быть инновационной во всем, наша цель - постоянный поиск и разработка оригинальных изделий на глобальном уровне. Это стало возможным как благодаря реализации собственных проектов компании, так и возможности сотрудничества с рядом проектировщиков.
- Материал стойки/каркаса Сталь с порошковой покраской
- Максимальная нагрузка, кг 220
Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.
- Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
- Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.
Основные преимущества полимерной лозы:
- натуральный внешний вид;
- эстетичность;
- абсолютная влагоустойчивость;
- высокая прочность к механическим повреждениям;
- не гниют - не высыхают;
- отсутствие сучков и заноз;
- устойчивость к воздействию грибка;
- устойчивость к воздействию насекомых;
- устойчивость к воздействию ультрафиолета;
- температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
- не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
- долговечность.
Основные характеристики
- Материалполимерная лоза
- Цветкоричневый, белый, черный