Обеденный комплект Терраса, на 6 персон

8 оценок

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Обеденный комплект Терраса, на 6 персон

5
143 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 160х80, 1

Кресло, 6

Мягкое сидение (подушка), 6


Обеденный комплект «Терраса» – стол и 6 кресел – отличное решение для обеденной зоны просторной городской квартиры, открытой террасы загородного дома, а также уличных интерьеров. Рассчитан на 6 персон. Кресла имеют эргономичную форму с удобными подлокотниками, так что в приятной компании в нём можно провести не один час.

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

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