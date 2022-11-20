В комплект входят:
Стол, 160х80, 1
Кресло, 6
Мягкое сидение (подушка), 6
Обеденный комплект «Терраса» – стол и 6 кресел – отличное решение для обеденной зоны просторной городской квартиры, открытой террасы загородного дома, а также уличных интерьеров. Рассчитан на 6 персон. Кресла имеют эргономичную форму с удобными подлокотниками, так что в приятной компании в нём можно провести не один час.
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