Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона Oliva - это отличный выбор для создания уютной зоны отдыха на вашей террасе, в саду или в доме.
В комплект входят:
- 3-х местный диван;
- два комфортных кресла с подлокотниками из тика;
- журнальный столик со столешницей из тика.
Алюминиевый каркас антрацитового цвета делает мебель легкой и прочной одновременно, что позволяет использовать ее как на открытом воздухе, так и в помещении. Мебель выдерживает любые погодные условия, не выцветает на солнце и не ржавеет под дождем.
Диван и кресла дополнены мягкими подушками светло-серого цвета, которые обеспечивают удобство и комфорт во время отдыха. Подушки выполнены из высококачественного материала OLEFIN, который не только приятен на ощупь, но и легко чистится.
Кресла с подлокотниками из тика добавляют естественности и тепла в дизайн мебели. Тик является долговечным материалом, который выдерживает воздействие влаги и солнечных лучей.
Журнальный столик со столешницей из тика имеет простой и современный дизайн, который позволяет легко сочетаться с любым интерьером. Столик может использоваться как для хранения напитков и закусок, так и для размещения книг и журналов.
Лаунж-зона Oliva рассчитана на 5 персон и идеально подходит для проведения вечеринок с друзьями или просто для уютного отдыха с семьей. Комфорт, функциональность и современный дизайн - все это делает эту мебель отличным выбором для вашего отдыха на свежем воздухе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина710 мм
- Высота770 мм
- Материалалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет