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Лаунж-зона Oliva

Артикул: CH-077-058
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона Oliva - это отличный выбор для создания уютной зоны отдыха на вашей террасе, в саду или в доме.

В комплект входят:

- 3-х местный диван;

- два комфортных кресла с подлокотниками из тика;

- журнальный столик со столешницей из тика.

Алюминиевый каркас антрацитового цвета делает мебель легкой и прочной одновременно, что позволяет использовать ее как на открытом воздухе, так и в помещении. Мебель выдерживает любые погодные условия, не выцветает на солнце и не ржавеет под дождем.

Диван и кресла дополнены мягкими подушками светло-серого цвета, которые обеспечивают удобство и комфорт во время отдыха. Подушки выполнены из высококачественного материала OLEFIN, который не только приятен на ощупь, но и легко чистится.

Кресла с подлокотниками из тика добавляют естественности и тепла в дизайн мебели. Тик является долговечным материалом, который выдерживает воздействие влаги и солнечных лучей.

Журнальный столик со столешницей из тика имеет простой и современный дизайн, который позволяет легко сочетаться с любым интерьером. Столик может использоваться как для хранения напитков и закусок, так и для размещения книг и журналов.

Лаунж-зона Oliva рассчитана на 5 персон и идеально подходит для проведения вечеринок с друзьями или просто для уютного отдыха с семьей. Комфорт, функциональность и современный дизайн - все это делает эту мебель отличным выбором для вашего отдыха на свежем воздухе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина710 мм
  • Высота770 мм
  • Материалалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Лаунж-зона Oliva
Лаунж-зона Oliva
218 690
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