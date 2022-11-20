Характеристики товара
Описание
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 800х600х660
стул: 370х320х370
Материал каркаса : сталь
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : без м/э
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : без м/э
Материал поверхности : п/э с пленочным покрытием и с водоотталкивающей отделкой
Комплектация : стол, 4 стула
Страна производства : БЕЛАРУСЬ
9,5 кг / 0,03 м3
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки9.50 кг