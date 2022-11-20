Товар в корзине. Перейти
Набор мебели Пикник складной - фото 1

Набор мебели Пикник складной

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Евроконтейнер пластиковый 1100л
Евроконтейнер пластиковый 1100л
Следующий Набор мебели Толедо 2 складной со спинкой, коричневый
Евроконтейнер пластиковый 1100л

Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 800х600х660
стул: 370х320х370
Материал каркаса : сталь
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : без м/э
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : без м/э
Материал поверхности : п/э с пленочным покрытием и с водоотталкивающей отделкой
Комплектация : стол, 4 стула
Страна производства : БЕЛАРУСЬ

9,5 кг / 0,03 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки9.50 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Набор мебели Толедо 2 складной со спинкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена
8

Набор мебели Толедо 2 складной со спинкой, коричневый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Набор мебели Толедо складной со спинкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена
9

Набор мебели Толедо складной со спинкой, коричневый

В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Скамейка пластиковая Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
5

Скамейка пластиковая Комфорт

Стул Океаник с высокой спинкойНастоящее фото товара Стул Океаник с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
8

Стул Океаник с высокой спинкой

Кресло Океаник, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Океаник, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Кресло Океаник, плетеное

Стул Терраса, плетеныйНастоящее фото товара Стул Терраса, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
10

Стул Терраса, плетеный

Кресло Веранда, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Веранда, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
11

Кресло Веранда, плетеное

Кресло Фуджи, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Фуджи, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
15

Кресло Фуджи, плетеное

Кресло Фоджи, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Фоджи, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
12

Кресло Фоджи, плетеное

Настоящее фото товара Стул Гинза, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
5

Стул Гинза, плетеный

Другие товары из разделадля улицы
Кресло Гинза, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Гинза, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
15

Кресло Гинза, плетеное

Кресло Вояж, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Вояж, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от33 690
Оптовая цена
13

Кресло Вояж, плетеное

Кресло Лаунж, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Лаунж, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от37 690
Оптовая цена
13

Кресло Лаунж, плетеное

Кресло Лаунж BOX, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Лаунж BOX, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
15

Кресло Лаунж BOX, плетеное

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69010
5 190 ₽Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
13

Стол Лофт 16

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
7

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый

Конфигурация складных столов №3Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №3, произведённого компанией ChiedoCover
от19 150
Оптовая цена
15

Конфигурация складных столов №3

Конфигурация складных столов №5Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №5, произведённого компанией ChiedoCover
29 050
Оптовая цена
8

Конфигурация складных столов №5

Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-3, 1250x750, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
8

Стол ФАВОРИТ-3, 1250x750

Стол ОРИОН-6, D1100Настоящее фото товара Стол ОРИОН-6, D1100, произведённого компанией ChiedoCover
34 690
Оптовая цена
12

Стол ОРИОН-6, D1100