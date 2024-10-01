Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина3000 мм
- Высота500 мм
- МатериалПВХ
- Мощность220 Вт
- Цветбежевый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бахрома Шиммер, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Каскад, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Комет, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м
Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 2х2 м
Занавес Комет, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м
Занавес Рэйн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м
Ель Черный Кристалл стекло, 230
Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, белый, 4 светильника
Сани Висбю, новогодний декор, белый
Светильник потолочный светодиодный V1062-CL Criteo LED*75W
Елка настольная Лунд
Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром
Ёлка Лиллеборг настольная
Светильник потолочный светодиодный V1010-CL Silectra LED*70W
Ель Снежная Королева стекло
Люстра потолочная светодиодная V1141-8CL Hight LED*80W
Бахрома Глоу, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Твинкл, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Каскад, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Комет, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Гирлянда Лайн, белый провод, белый, с мерцанием, 10 м
Гирлянда Фликер, черный провод, теплый белый, без мерцания, 10 м
Занавес Каскад, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 2х1 м
Занавес Рэйн, белый провод, белый, без мерцания, 2х3 м
Занавес Флоу, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м