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Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м - фото 1

Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м

Артикул: CH-067-227
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина3000 мм
  • Высота500 мм
  • МатериалПВХ
  • Мощность220 Вт
  • Цветбежевый, черный

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