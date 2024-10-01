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Занавес Флоу, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м - фото 1

Занавес Флоу, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м

Артикул: CH-067-329
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Высота3000 мм
  • МатериалПВХ
  • Мощность220 Вт
  • Цветбежевый, белый

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