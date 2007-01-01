Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл
Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл
5 оценок
70
Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл - фото 1

Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл

Артикул: CH-069-912
5 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Крем для рук и тела "Grimoire" предлагает уникальный спа-аромат, который активизирует состояние медитации и расслабления, наполняя вас энергией. Пирамида аромата начинается с ярких нот бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, создавая свежую атмосферу. В сердце раскрываются изысканные оттенки жасмина, розового перца и нектар инжира, а базовые ноты инжирового дерева и белого кедра добавляют уют.

Состав крема включает воду, соевое масло, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши, глицерин, аллантоин и низкомолекулярный гиалуронат натрия, обеспечивая увлажнение и питание кожи. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке420 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
