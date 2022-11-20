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Конференц-стол Сержи - фото 1

Конференц-стол Сержи

11 оценок
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Комод Макан

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина950 мм
  • Высота737 мм

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