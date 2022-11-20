Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина950 мм
- Высота737 мм
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый
Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл
Стул Винус NEW, пластиковый, золотой
Стул Дарио
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден