Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Материалмассив 20 мм, массив, сосна, дерево
- Цветсеребряный
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг
Стол Меркурий металлический
Стол Оскар металлический
Стол Империал металлический
Стол Монолит-1-СПБ
Стул Solar, салатовая рогожка
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim