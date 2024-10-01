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Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - фото 1Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - фото 2Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - фото 3Видеообзор - стол на металлокаркасе Лидер 2 - видео 4
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге производства ChiedoCover

Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге

Артикул: CH-015-614
482 оценки
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Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2700 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1800 800 750 16 31.0 4590
1800 900 750 16 33.9 4690
2000 900 750 16 36.8 4990
2400 900 750 16 42.5 5290
2700 900 750 16 46.9 5590
1800 800 760 26 45.4 6390
1800 900 760 26 50.1 6590
2000 900 760 26 54.8 7690
1800 800 766 32 54.1 7290
2000 900 766 32 65.6 8590
2400 900 766 32 71.6 9190

Отзывы

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Варианты каркаса

Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 2, 2700x900, черный, венге - столешница в цвете ВенгеВенге
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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