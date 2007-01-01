Как Команда А выбирали мебель в ресторан Моргенштерна

К выбору мебели для своего заведения Янис и Стефан Грек (Команда А) подошли максимально серьезно: специально прилетели в Киров, посетили все 6 производств компании ChiedoCover и убедились в качестве продукции.