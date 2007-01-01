Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Консоль Hobo, произведённого компанией ChiedoCover
Консоль Hobo
9 оценок
3 590
Консоль Hobo - фото 1Консоль Hobo - фото 2
NEW

Консоль Hobo

Артикул: CH-079-926
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота885 мм
  • Вес7.8 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Столик изготовлен в стиле лофт. Конструкция проста и лаконична. Консоль можно применить в любой зоне вашей квартиры, в доме,прихожей,спальне, офисе,гостиной,на кухне или в мастерской. Столик создаст атмосферу уюта и комфорта. Стиль отлично дополнит ваше помещение своим современным дизайном. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Столешница изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется стол в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 885мм, длина 800мм, глубина 250мм. Размер упаковки: 860мм длина, 270мм ширина,100мм высота. Вес с упаковкой 8,5кг, без упаковки 7,8кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота885 мм
  • Вес7.8 кг
  • Материалметалл, ЛДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки100 мм
  • Высота упаковки270 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

