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Стол-консоль Adam, небесный белый, золотой - фото 1Стол-консоль Adam, небесный белый, золотой - фото 2Стол-консоль Adam, небесный белый, золотой - фото 3

Стол-консоль Adam, небесный белый, золотой

Артикул: CH-076-928
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол-консоль Адамант Столешница: микрокристаллический камень, цвет белый мрамор (небесный белый) Основание: нержавеющая сталь, золото 120х40х78 см 1шт/4кор Размер упаковки: 1/4 1,27*0,47*0,07м 2/4 1,21*0,42*0,07 м 3/4 0,75*0,2*0,35 м 4/4 0,75*0,39*0,05 м Страна производитель: Китай Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота780 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки41.80 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Стол-консоль Adam, небесный белый, золотой
Стол-консоль Adam, небесный белый, золотой
130 790
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