Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Консоль Katy, произведённого компанией ChiedoCover
Консоль Katy
10 оценок
2 990
Товар в корзине. Перейти
Консоль Katy - фото 1

Консоль Katy

Артикул: CH-079-927
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота885 мм
  • Вес6.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Консоль Авалон 122*41 серый мрамор, сталь, серебро
Фотография товара Консоль Авалон 122*41 серый мрамор, сталь, серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Консоль Рокки
Фотография товара Консоль Рокки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Столик изготовлен в стиле лофт. Конструкция проста и лаконична. Консоль можно применить в любой зоне вашей квартиры, в доме,прихожей,спальне, офисе,гостиной,на кухне или в мастерской. Столик создаст атмосферу уюта и комфорта. Стиль отлично дополнит ваше помещение своим современным дизайном. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Столешница изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется стол в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 885мм, ширина 800мм, глубина 250мм. Размер упаковки: 860мм длина, 270мм ширина,100мм высота. Вес с упаковкой 7,5кг, без упаковки 6,8кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота885 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материалметалл, ЛДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки860 мм
  • Высота упаковки270 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки7.50 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99057
54 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото

80
В наличии 115 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99056
57 990 ₽Оптовая цена

Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное

181
В наличии 27 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от27 59059
65 990 ₽Оптовая цена

Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke

35
В наличии 2 шт.В пути 25 шт.
В корзине
Фотография товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

31
В корзине
Фотография товара Консоль Virtuos D, береза с эффектом/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Virtuos D, береза с эффектом/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 590
Оптовая цена

Консоль Virtuos D, береза с эффектом/ белый

36
В корзине
Фотография товара Консоль Гайден от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Гайден, произведённого компанией ChiedoCover
от101 590
Оптовая цена

Консоль Гайден

47
В корзине
Фотография товара Консоль Индира от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Индира, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590

Консоль Индира

34
В корзине
Настоящее фото товара Консольный столик стеклянный, 140*45*78, нержавеющая сталь, золото, произведённого компанией ChiedoCover
34 790

Консольный столик стеклянный, 140*45*78, нержавеющая сталь, золото

6
В наличии 3 шт.
В корзине
Фотография товара Стол-консоль Arcane, белый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-консоль Arcane, белый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
55 490

Стол-консоль Arcane, белый, серебро

14
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Консоль Элегант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Консоль Элегант

14
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Тони, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79010
7 490 ₽

Стул Тони, розовый

82
В корзине
New
Фотография товара Пуф Elephant от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Elephant, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Пуф Elephant

15
В наличии 47 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр черный, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр черный, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59034
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр черный, ножки черные

87
В корзине
Фотография товара Пуф Cubis синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Cubis синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Cubis синий

6
В корзине
Фотография товара Стул Кэрол, букле серый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэрол, букле серый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Стул Кэрол, букле серый, черные ножки

13
В наличии 100 шт.В пути 80 шт.
В корзине
Фотография товара Пуф Classe бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Classe бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Classe бежевый

8
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, велюр Velutto Lux 41, ножки металл RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, велюр Velutto Lux 41, ножки металл RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Аква, велюр Velutto Lux 41, ножки металл RAL 9005

11
В корзине
Распродажа
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Square, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Square, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 59021
1 990 ₽Оптовая цена

Пуф складной с ящиком Store Square, зеленый

10
В наличии 100 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Витторио, серо-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Витторио, серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Витторио, серо-черный

68
В корзине
Фотография товара Пуф Кайси, велюр, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кайси, велюр, красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Пуф Кайси, велюр, красный

14
В корзине

Другие товары из раздела консоли

Фотография товара Консоль Клэр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Клэр, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена

Консоль Клэр

33
В корзине
Фотография товара Консоль Уитман, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Уитман, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена

Консоль Уитман, серебро

33
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Набор Static №1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор Static №1, произведённого компанией ChiedoCover
от73 590

Набор Static №1

5
В корзине
Настоящее фото товара Консольный столик, 120*40*78, нержавеющая сталь, стекло, хром, произведённого компанией ChiedoCover
19 590

Консольный столик, 120*40*78, нержавеющая сталь, стекло, хром

7
В наличии 8 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стол-консоль Грацио, черный, стекло триплекс, цвет каркаса черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 290

Стол-консоль Грацио, черный, стекло триплекс, цвет каркаса черный

6
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол-консоль Kingsman 3, металл, ЛДСП, МДФ, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-консоль Kingsman 3, металл, ЛДСП, МДФ, белый, произведённого компанией ChiedoCover
21 2907
22 890 ₽

Стол-консоль Kingsman 3, металл, ЛДСП, МДФ, белый

5
В наличии 3 шт.
В корзине
Фотография товара Стол-консоль Lyra, темно-серый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-консоль Lyra, темно-серый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
124 290

Стол-консоль Lyra, темно-серый, золотой

8
В наличии 16 шт.
В корзине
Фотография товара Стол-консоль Rose с 2-мя ящиками, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-консоль Rose с 2-мя ящиками, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
96 890

Стол-консоль Rose с 2-мя ящиками, бежевый

12
В наличии 11 шт.
В корзине
Фотография товара Стол-консоль Dream, белый бентли, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-консоль Dream, белый бентли, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
136 090

Стол-консоль Dream, белый бентли, золотой

9
В наличии 18 шт.
В корзине
Фотография товара Стол-консоль Ross, белый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-консоль Ross, белый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
49 290

Стол-консоль Ross, белый, золото

14
В наличии 32 шт.
В корзине

Товар в корзине

Консоль Katy
Консоль Katy
2 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Тони, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79010
7 490 ₽

Стул Тони, розовый

82
В корзине
New
Фотография товара Пуф Elephant от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Elephant, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Пуф Elephant

15
В наличии 47 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр черный, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр черный, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59034
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр черный, ножки черные

87
В корзине
Фотография товара Пуф Cubis синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Cubis синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Cubis синий

6
В корзине

Акции для вас

Новость от 08.09.2020 Компания ChiedoCover представляет свой шоурум мебели в Москве
Компания ChiedoCover представляет свой шоурум мебели в Москве

Мы открылись и теперь Вы можете лично прийти, посмотреть, а также потрогать и протестировать нашу мебель на себе

Новость от 27.06.2025 Пластиковые стулья для фудкортов
Пластиковые стулья для фудкортов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт
Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности