Характеристики товара
Описание
Столик изготовлен в стиле лофт. Конструкция проста и лаконична. Консоль можно применить в любой зоне вашей квартиры, в доме,прихожей,спальне, офисе,гостиной,на кухне или в мастерской. Столик создаст атмосферу уюта и комфорта. Стиль отлично дополнит ваше помещение своим современным дизайном. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Столешница изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется стол в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 885мм, ширина 800мм, глубина 250мм. Размер упаковки: 860мм длина, 270мм ширина,100мм высота. Вес с упаковкой 7,5кг, без упаковки 6,8кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Глубина250 мм
- Высота885 мм
- Вес6.8 кг
- Материалметалл, ЛДСП
Параметры упаковки
- Ширина упаковки860 мм
- Высота упаковки270 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Вес упаковки7.50 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет