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Стакан смесительный «Пробар» - фото 1

Стакан смесительный «Пробар»

Артикул: CH-057-861
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалстекло

Отзывы

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