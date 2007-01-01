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Уличная урна КОСМОС (Рубин) 30 л, оранжевая - фото 1

Уличная урна КОСМОС (Рубин) 30 л, оранжевая

Артикул: CH-056-826
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес10 кг
  • Материалсталь
  • Цветоранжевый

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