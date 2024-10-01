Товар в корзине. Перейти
Корзина для хлеба овальная полиротанг, коричневая - фото 1

Корзина для хлеба овальная полиротанг, коричневая

Артикул: CH-063-632
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, коричневая
Фотография товара Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, коричневая от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал-флюте «Энотека»
Фотография товара Бокал-флюте «Энотека» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина185 мм
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Калипсо», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Калипсо», длина 200мм

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Маренго», керамика, 250 мл, 9 см, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Маренго», керамика, 250 мл, 9 см, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽

Кокотница, «Маренго», керамика, 250 мл, 9 см, черный, серый

8
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Триумф», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Триумф», 300мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый

13
В наличии 1919 шт.
Распродажа
Фотография товара Графин «Звезда» для вина, 0,25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Графин «Звезда» для вина, 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0005
2 090 ₽

Графин «Звезда» для вина, 0,25л

11
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Кунстверк», 0.45л, произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Кунстверк», 0.45л

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Индевор», 296мл, прозрачный, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Индевор», 296мл, прозрачный, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Индевор», 296мл, прозрачный, стекло

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Доска для подачи «Шот Холдер» на 4 стопки дерево, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи «Шот Холдер» на 4 стопки дерево, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Доска для подачи «Шот Холдер» на 4 стопки дерево, светло-бежевый

6
В наличии 93 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для чая, 100мл, хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для чая, 100мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Стакан для чая, 100мл, хрусталь, прозрачный

5
В наличии 180 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый

15
В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела корзины для хлеба

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба

14
В наличии 33 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7206
2 890 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба полипропилен

12
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2606
2 390 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба овальная сталь нержавеющая

6
В наличии 270 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Корзина для хлеба полиротанг бежевый

11
В наличии 85 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина бежевая для хлеба, полиротанг

9
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, бежевая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200
Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, бежевая, полипропилен

12
В наличии 142 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, золотой

9
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, бежевая полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, бежевая полиротанг

10
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полипропилен бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба полипропилен бежевая

13
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 9409
4 290 ₽Оптовая цена

Корзина для хлеба полиротанг, бежевая

9
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Корзина для хлеба овальная полиротанг, коричневая
Корзина для хлеба овальная полиротанг, коричневая
от 290
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Калипсо», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Калипсо», длина 200мм

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Маренго», керамика, 250 мл, 9 см, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Маренго», керамика, 250 мл, 9 см, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽

Кокотница, «Маренго», керамика, 250 мл, 9 см, черный, серый

8
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Триумф», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Триумф», 300мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый

13
В наличии 1919 шт.