Товар в корзине. Перейти
Металлическая урна Уличная - фото 1

Металлическая урна Уличная

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна для мусора Анкара с внутренним ведром
Урна для мусора Анкара с внутренним ведром
Следующий Урна уличная металлическая Бюджет
Урна для мусора Анкара с внутренним ведром

Характеристики товара

Описание

Высота: 70 см

Ширина: 40 см

Длина: 40 см

Вес: 10 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объем: 30л

Объем в упаковке: 0,11

Имеет классический дизайн урны с козырьком от осадков.

Способ установки универсальный - с возможностью крепления анкерными болтами к поверхности установки.

Основной бак урны имеет систему опрокидывания, для более быстрой и легкой очистки от мусора.

Толщина стали мусорного бака 1,1 мм, урна достаточно прочная и прослужит вам не один год.

Урна окрашена в классический черный цвет, после обработки грунтом

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты каркаса

Металлическая урна Уличная - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Металлическая урна Уличная - каркас в цвете БелыйБелый
Металлическая урна Уличная - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

Похожие товары

Уличная урна 9457 деревоНастоящее фото товара Уличная урна 9457 дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена
15

Уличная урна 9457 дерево

Уличная урна 94130Настоящее фото товара Уличная урна 94130, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
12

Уличная урна 94130

Настоящее фото товара Уличная урна Куршавель, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
7

Уличная урна Куршавель

Настоящее фото товара Уличная урна 94185, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена
8

Уличная урна 94185

Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
11

Урна уличная металлическая Бюджет

Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Титан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
15

Урна для мусора уличная Титан

Настоящее фото товара Урна уличная опрокидывающаяся УК-1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
7

Урна уличная опрокидывающаяся УК-1

Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
15

Урна из нержавеющей стали Мадрид

Урна уличная КосмосНастоящее фото товара Урна уличная Космос, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
10

Урна уличная Космос

Настоящее фото товара Урна уличная Космос малая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
8

Урна уличная Космос малая

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Тележка для стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена
15

Тележка для стульев

Настоящее фото товара Стойка JETBELT, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
12

Стойка JETBELT

Обувница Парма 4Настоящее фото товара Обувница Парма 4, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена
13

Обувница Парма 4

Настоящее фото товара Скамья Классика 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
от35 890
Оптовая цена
11

Скамья Классика 1/1

Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская М111-033, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
14

Кушетка смотровая медицинская М111-033

Подстолье чугунное РавинНастоящее фото товара Подстолье чугунное Равин, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2906
5 590 ₽Оптовая цена
10

Подстолье чугунное Равин

Подстолье чугунное Равин КруглоеНастоящее фото товара Подстолье чугунное Равин Круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49012
6 190 ₽Оптовая цена
7

Подстолье чугунное Равин Круглое

Подстолье чугунное ИстборнНастоящее фото товара Подстолье чугунное Истборн, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7908
6 290 ₽Оптовая цена
13

Подстолье чугунное Истборн

Подстолье чугунное Равин 500Настоящее фото товара Подстолье чугунное Равин 500, произведённого компанией ChiedoCover
от7 00012
7 890 ₽Оптовая цена
14

Подстолье чугунное Равин 500

Подстолье чугунное Равин 500 КруглоеНастоящее фото товара Подстолье чугунное Равин 500 Круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 0008
7 590 ₽Оптовая цена
11

Подстолье чугунное Равин 500 Круглое

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди